5 LT ayçiçek yağında 165,52 TL’den satışta! İndirimi gören alıyor! PttAVM’de Tarım Kredi, Kristal, Bizim teneke ayçiçek yağı fiyatları…

Marketlerde satılan ürünler döviz kuruna göre farklılık gösterebiliyor ve son zamanlarda fiyatı yükselen ürünler arasında yer alan ayçiçek yağını uygun fiyatla edinmek isteyenler araştırmalarını arttırdı. Online olarak fiyat marka karşılaştırması yaparak bütçesine en uygun seçeneği almak isteyenler için PttAVM'de satışa sunula Tarım Kredi, Kristal, Bizim gibi daha pek çok markanın teneke ayçiçek yağı fiyatlarını haberimizde derledik. İndirimi gören alıyor ve 5 LT ayçiçek yağında 165,52 TL fiyat oldukça dikkat çekiyor.