5 LT ayçiçek yağında 165,52 TL’den satışta! İndirimi gören alıyor! PttAVM’de Tarım Kredi, Kristal, Bizim teneke ayçiçek yağı fiyatları…
Temel ihtiyaçlar arasında yer alan ve yemeklerin lezzetlendirilmesi, pişirilmesinde kullanılan ayçiçek yağındaki indirimler yakından takip ediliyor. Tüm illerden vatandaşlar 5 LT ayçiçek yağının hangi markette, ne kadardan satışa sunulduğunu öğrenmek ve bütçesini korumak için oradan alışverişini yapmak istiyor. Marketleri tek tek gezmek yerine online olarak da alışveriş yapabilirsiniz. PttAVM'de Tarım Kredi, Kristal, Bizim teneke ayçiçek yağı fiyatları ve daha pek çok markanın seçenekleri yer alıyor. 5 LT ayçiçek yağında 165,52 TL'den satışta, inceleyerek bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.
03.02.2022 11:48
- Son Güncelleme: 03.02.2022 11:54
Marketlerde satılan ürünler döviz kuruna göre farklılık gösterebiliyor ve son zamanlarda fiyatı yükselen ürünler arasında yer alan ayçiçek yağını uygun fiyatla edinmek isteyenler araştırmalarını arttırdı. Online olarak fiyat marka karşılaştırması yaparak bütçesine en uygun seçeneği almak isteyenler için PttAVM'de satışa sunula Tarım Kredi, Kristal, Bizim gibi daha pek çok markanın teneke ayçiçek yağı fiyatlarını haberimizde derledik. İndirimi gören alıyor ve 5 LT ayçiçek yağında 165,52 TL fiyat oldukça dikkat çekiyor.