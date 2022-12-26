5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatı 150 TL altına düştü! Yılbaşı öncesi indirime girdi! A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Tarım Kredi'de en ucuz sıvı yağ...
Marketlerin ayçiçek yağı fiyat listesi güncellendi. Yılbaşı öncesi 2022 yılının son indirimleri başladı. Pek, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Tarım Kredi'de en ucuz sıvı yağ ne kadar, kaç TL oldu? 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatı 150 TL altına düştü. Vatandaşlar 1,2,3,4,5 litrelik sıvı yağ fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bütçeye göre litrelik ayçiçek yağı fiyatları 37, 50'den başlıyor. İşte A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Tarım Kredi Kooperatif market market en uygun fiyatlı ayçiçek yağı fiyatları...
26.12.2022 16:30 - Son Güncelleme: 26.12.2022 16:38