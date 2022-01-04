5 litre Torku ayçiçek yağı 74,90 TL’ye düştü! ŞOK, Migros, Carrefour, A101 en ucuz ayçiçek yağı fiyatları! Yetişen kapıyor…

Temel gıda ürünlerindeki fiyat değişimleri yakından takip ediliyor ve olası indirimlerde poşetini doldurmak isteyen vatandaşlar hazırda bekliyor. 5 litre Torku ayçiçek yağı 74,90 TL'ye düştü ve internet üzerinden taşıma derdi olmadan sipariş vermeniz mümkün. Bunun yanı sıra farklı marketlerdeki çeşitli markaların ayçiçek yağı güncel fiyatlarını da sizler için derledik, inceleyerek bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz. Yetişen indirimler bitmeden kapıyor, işte ŞOK, Migros, Carrefour, A101 en ucuz ayçiçek yağı fiyatları…