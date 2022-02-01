5 litre ayçiçek yağı 109 TL’ye düştü! İndirime yetişen kapıyor! BİM, A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros ayçiçek yağı güncel fiyatları!

Temel ihtiyaç gıdalarından olan pişirilen yemeklere lezzet katan ayçiçek yağının hangs markette ne kadardan satıldığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırıyor. En uygun fiyatla satın alarak bütçelerini korumak istedikleri için güncel indirimleri ve kampanyaları da yakından takip ediyor. BİM, A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros ayçiçek yağı güncel fiyatlarını haberimizde derledik, böylece tek tek dolaşmadan karşılaştırma yapabilir ve istediğinizi seçebilirsiniz. 5 litre ayçiçek yağı 109 TL'ye düştü, peki hangi marka ve hangi markette satılıyor?