5 litre ayçiçek yağı 109 TL’ye düştü! İndirime yetişen kapıyor! BİM, A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros ayçiçek yağı güncel fiyatları!
Temel ihtiyaçlardan biri olan ve yükselen fiyatları ile dikkat çeken ayçiçek yağının marketlerdeki güncel satış fiyatı merak konusu oldu. Tüm illerden vatandaşlar bütçelerine en uygun şekilde alışverişlerini yapmak istiyor ve sıkça ziyaret edilen BİM, A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros market şubelerinde ayçiçek yağının ne kadardan satıldığını araştırıyor. 5 litre ayçiçek yağı 109 TL'ye düştü. Daha küçük miktarlarda almak isteyenler için 1, 2, 4 litre gibi seçenekler de yer alıyor, marka farklılığı ve boyutuna göre fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. BİM, A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros marketlere gitmeden önce BİM, A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros ayçiçek yağı fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.
01.02.2022 11:55
- Son Güncelleme: 01.02.2022 12:08
Temel ihtiyaç gıdalarından olan pişirilen yemeklere lezzet katan ayçiçek yağının hangs markette ne kadardan satıldığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırıyor. En uygun fiyatla satın alarak bütçelerini korumak istedikleri için güncel indirimleri ve kampanyaları da yakından takip ediyor. BİM, A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros ayçiçek yağı güncel fiyatlarını haberimizde derledik, böylece tek tek dolaşmadan karşılaştırma yapabilir ve istediğinizi seçebilirsiniz. 5 litre ayçiçek yağı 109 TL'ye düştü, peki hangi marka ve hangi markette satılıyor?