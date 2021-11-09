5 bin 950 TL! 2022 Ocak ayı asgari ücrette 5 farklı zam formülü! Gelecek zam oranına göre asgari ücret net ve brüt maaş...
Teker teker açıklama yapıldı! Son zamanlarda asgari ücrete zam haberlerini oldukça fazla görüyoruz. Bu anlamda 2022 Ocak ayı asgari ücrette 5 farklı zam formülü! 5 bin 950 TL! Türkiye'de 10 milyona yakın vatandaş asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Kayıt dışı istihdamın bulunduğu yerlerde 2 bin 825,90 kuruşun altında da ücret alan vatandaşlar yer alır iken pandemi ve döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle 2022 senesinde asgari ücrete yapılacak olan zammın tutarı merakla bekleniyor. Bu kapsamda Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık, asgari ücrete yapılacak olan mümkün zam oranlarını hesapladı.
Türkiye'de milyonlarca insanın tutarının ne kadar olacağını merakla beklediği asgari ücret amacıyla hükümet enflasyonun üstünde zam yapılacağını ifade ederken, asgari ücretin yükseltileceğine yönelik açıklamaları ardından sayılar meydana çıkmaya başladı. İşte asgari ücrete istikbal zam seviyesine göre 5 değişik maaş tutarı...
ASGARİ ÜCRETTE 5 FARKLI ZAM SENARYOSU
2022 senesi asgari ücretine yüzde 24 oranında zam yapılırsa tutar brüt olarak 4 bin 431,00 TL olacak. Vergiler ve SGK primleri düşürüldükten sonra bu tutara eklenen Asgari Geçim İndirimi ile maaş 3 bin 500, 9 TL olacak. Bu kapsamda asgari ücrete 674,19 TL'lik bir zam yapılmış olacak. Söz hususu zamla eş güdümlü bir asgari ücretlinin maliyeti işverene 5 bin 206, 43 TL olacak.
YÜZDE 33 ZAMLI MAAŞ
Maaşlara yüzde 33 oranında zam yapılması halinde ise brüt olarak asgari ücret 4 bin 748 TL olacak. AGİ ile net maaşa 924, 59 TL tutarında yansıyan zamla eş güdümlü asgari ücret 3 bin 750, 49 TL olacak. Asgari ücretin işveren maliyeti ise 5 bin 578, 90 TL olacak.
YÜZDE 42 ZAM GELİRSE
Asgari ücrete yüzde 42 oranında zam yapılması halinde maaşlara 1,174,20 TL oranında zam yapılmış olacak. Söz hususu zamla eş güdümlü brüt tutar 5 bin 64,00 TL olacak. AGİ eklendiğinde işe işçinin cebine geçecek net tutar 5 bin 950,20 TL olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 950, 20 TL olacak.
YÜZDE 50 YAPILIRSA
Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılırsa işçinin cebine yansıyacak zam tutarı net olarak 1,424,60 TL olacak. Aylık brüt maaş 5 bin 381,00 TL, AGİ de eklendiğinde net asgari ücret 4 bin 250, 51 TL olacak. Söz konusu tutarın işverene maliyeti ise 6 bin 322,59 TL.