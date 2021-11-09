5 bin 950 TL! 2022 Ocak ayı asgari ücrette 5 farklı zam formülü! Gelecek zam oranına göre asgari ücret net ve brüt maaş...

ASGARİ ÜCRETTE 5 FARKLI ZAM SENARYOSU

2022 senesi asgari ücretine yüzde 24 oranında zam yapılırsa tutar brüt olarak 4 bin 431,00 TL olacak. Vergiler ve SGK primleri düşürüldükten sonra bu tutara eklenen Asgari Geçim İndirimi ile maaş 3 bin 500, 9 TL olacak. Bu kapsamda asgari ücrete 674,19 TL'lik bir zam yapılmış olacak. Söz hususu zamla eş güdümlü bir asgari ücretlinin maliyeti işverene 5 bin 206, 43 TL olacak.