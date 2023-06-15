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Haberler Ekonomi 5 bankada resmen Haziran 2023 depremi! Garanti, Yapı Kredi, İNG, Ziraat Bankası peş peşe açıkladı! Şimdi bakın

5 bankada resmen Haziran 2023 depremi! Garanti, Yapı Kredi, İNG, Ziraat Bankası peş peşe açıkladı! Şimdi bakın

Son dönemde para piyasaları oldukça hareketli günler geçiriyor. Döviz kurları ve altının çıkmasıyla birlikte, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları da yükselmeye devam ediyor. İhtiyaç kredisi, finansal ihtiyaçların karşılanması amacıyla bankalardan veya finansal kuruluşlardan alınan bir tür kredidir. İhtiyaç kredisi almak isteyen bireyler, belirli bir tutarı vadeye bağlı olarak geri ödemek üzere bankalarla anlaşma sağlarlar.

takvim.com.tr
15.06.2023 15:52 - Son Güncelleme: 15.06.2023 15:53
5 bankada resmen Haziran 2023 depremi! Garanti, Yapı Kredi, İNG, Ziraat Bankası peş peşe açıkladı! Şimdi bakın

Bankalar faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bankalar faiz oranlarında değişiklik yaptı.

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5 bankada resmen Haziran 2023 depremi! Garanti, Yapı Kredi, İNG, Ziraat Bankası peş peşe açıkladı! Şimdi bakın

Garanti BBVA, 36 aylık vade için faiz oranını güncellemiş. Eski faiz oranı %3,37 iken, yeni faiz oranı %3,72 olarak belirlendi. Yine Garanti BBVA, 36 aylık vade için eski faiz oranı %2,79 iken, yeni faiz oranı %2,69 oldu. Bir diğer değişiklik ise 36 aylık vade için eski faiz oranı %2,83 iken, yeni faiz oranı %3,33 olarak açıklandı.

5 bankada resmen Haziran 2023 depremi! Garanti, Yapı Kredi, İNG, Ziraat Bankası peş peşe açıkladı! Şimdi bakın

Garanti İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı:

  • Çekilecek Tutar: 50.000 TL
  • Vade Süresi: 36 Ay
  • 36 Ay İçin Açıklanan Faiz Oranı: %3,72
  • Aylık Taksit Bedeli: 2.887 TL

5 bankada resmen Haziran 2023 depremi! Garanti, Yapı Kredi, İNG, Ziraat Bankası peş peşe açıkladı! Şimdi bakın

ING İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı

  • Çekilecek Tutar: 50.000 TL
  • Vade Süresi: 36 Ay
  • 36 Ay İçin Açıklanan Faiz Oranı: %2,69
  • Aylık Taksit Bedeli: 2.416 TL

5 bankada resmen Haziran 2023 depremi! Garanti, Yapı Kredi, İNG, Ziraat Bankası peş peşe açıkladı! Şimdi bakın

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı

  • Çekilecek Tutar: 50.000 TL
  • Vade Süresi: 36 Ay
  • 36 Ay İçin Açıklanan Faiz Oranı: %4,79
  • Aylık Taksit Bedeli: 3.414 TL

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