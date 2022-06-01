5 aylık oran 38,94! 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 TL emekli maaşı alanlara Temmuz zammı hesabı! Memur, SSK, Bağkur, 4C, esnaf emekli maaş zammı resmen netleşiyor!
Emekli ve memur zammı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammı için çıkacak rakamları merak ederek son gelişmeleri özenle takip ediyor. Enflasyon oranında son aylardaki yükselişle beraber emekli ve memurlar maaş zammının ne kadar olacağı hakkında ipuçları gelmeye devam ediliyor. Bilindiği üzere yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Mayıs ayı enflasyın verileri 3 Haziran'da belli olacak ve geriye sadece 1 veri kalacak! Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Beklenti anketi sonucuna göre ise mayıs ayında enflasyonun yüzde 5,49 oranında artması bekleniyor. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon oranına göre emekli ve memur zam oranı ne olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
01.06.2022 10:52 - Son Güncelleme: 01.06.2022 10:52
2022 Temmuz ayı emekli ek ödeme enflasyon zammı! SSK, SGK Bağ-kur ve memur ve emeklilerinin güncel maaşları kaç para olacak? SSK ve Bağ- Kur emeklisine, memurlara temmuzda bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak. Kesin oran ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklayacağı Temmuzda öğrenilecek. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon oranına göre emekli ve memur zam oranı ne olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber memurlar ve emekliler maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri de yakından takip etmeye başladı.