5 aylık oran 38,94! 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 TL emekli maaşı alanlara Temmuz zammı hesabı! Memur, SSK, Bağkur, 4C, esnaf emekli maaş zammı resmen netleşiyor!

2022 Temmuz ayı emekli ek ödeme enflasyon zammı! SSK, SGK Bağ-kur ve memur ve emeklilerinin güncel maaşları kaç para olacak? SSK ve Bağ- Kur emeklisine, memurlara temmuzda bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak. Kesin oran ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklayacağı Temmuzda öğrenilecek. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon oranına göre emekli ve memur zam oranı ne olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!