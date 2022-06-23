5 adımlı çözümle gün saymaktan kurtulun! EYT'de 2 senelik avantaj hesabı! Yaşa Takılan kişilere 50-55 yaşında emeklilik çok yakın! TBMM aşaması...
EYT'liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak. EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler yüz binlerce kişinin son günlerde merak ettiği konulardan birisi oldu. Son olarak çeşitli formüller gündeme geldi. 5 aşama tamamlandığında EYT konusunun yürürlüğe girmesi bekleniyor...
23.06.2022 00:15 - Son Güncelleme: 23.06.2022 00:25
EYT'liye emeklilik hakkı doğmasına çok az bir süre kaldı. Bu kapsamda EYT'de son durum merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hali hazırda 5 aşama var. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle yaşa takılanlar emekli olma şansını kaybediyor. 2022 Temmuz ayına az bir süre kala asgari ücret zammı, emekli memur zammı beklenirken, EYT çalışmalarının son durumu merak ediliyor. İşte son gelişmeler ve EYT için masadaki tüm formüller haberimizde...
EYT'liye emeklilik fırsatı. Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunu açacak düzenleme 5 aşamada tamamlanacak. Yıl bitmeden de tüm detaylarıyla kamuoyuna duyurulacak...