5 adımlı çözümle gün saymaktan kurtulun! EYT'de 2 senelik avantaj hesabı! Yaşa Takılan kişilere 50-55 yaşında emeklilik çok yakın! TBMM aşaması...

EYT'liye emeklilik hakkı doğmasına çok az bir süre kaldı. Bu kapsamda EYT'de son durum merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hali hazırda 5 aşama var. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle yaşa takılanlar emekli olma şansını kaybediyor. 2022 Temmuz ayına az bir süre kala asgari ücret zammı, emekli memur zammı beklenirken, EYT çalışmalarının son durumu merak ediliyor. İşte son gelişmeler ve EYT için masadaki tüm formüller haberimizde...