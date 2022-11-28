5 adedi 9,90'a satılıyor zeytin, yağ, peçete... Pazartesi geldi ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı! Fiyatlarda peş peşe indirimler yapıldı!

ŞOK marketleri müşterilerin merakla beklediği yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte özellikle zincir marketlerin aktüel kataloğu araştırılmaya başlandı. Bu noktada ŞOK dikkat çeken aktüel ürünler kataloğundaki ürünler tek tek açıkladı. Teknolojik aletler ve gıdada indirimler yapıldı. Üstelik indirimler 29 Kasım 2022 tarihine kadar da sürecek. 50'li peçete 14,50'den 9,90'a düşüyor. Alo deterjan da 214, 95'ten, 169,90'a iniyor. İşte ŞOK YENİ HAFTA aktüel kataloğu tam liste!