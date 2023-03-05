5-7 Mart 2023 tarihlerinin en ucuz ürünleri belli oldu! ŞOK ilan etti bu hafta geçerli! Bebek bezi 139,90 TL! Diş fırçası 24 TL, diş macunu 35 TL...

ŞOK 5 - 7 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı ürünlerde kampanyalar yapan ŞOK zincir marketleri yeni indirimlerini duyurdu. Mart ayının ilk haftası boyunca geçerli olacak! Peki bu hafta indirimli ürünler arasında neler var? Ayçiçek yağı, çamaşır suyu, laptop, beyaz eşya gibi türlü türlü ürün uygun fiyata satılmaya başlandı. İster gıda alışverişi yapın ister çeyiz alışverişi! İşte ŞOK indirimli ürünlerin tamamı...