5 - 6 Şubat A101 kataloğu 2022 yayında! Listedeki tüm ürünlerin fiyatları düştü! 15’lisi 19,95’e satılmaya başlandı! Bu hafta sonu...

Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da A101'in aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. Hafta sonları zincir marketlerde indirimli ürünleri kapmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren market önlerinde sıraya giriyor. Peki bu hafta sonu A101'de indirime giren ürünler neler? Fiyatlar düştükçe müşteri sayısı artıyor. Zincir marketler müşteri çekmek için sık sık yeni kampanya düzenliyor. A101'in de bu kapsamda bir çok kampanyası oluyor.