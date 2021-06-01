4D'li taşeron işçi son dakika zam oranları! Türk-iş ve Hak-iş en düşük 4d kamu işçi maaşı teklifi kaç TL oldu? Becayiş hakkı...

4D'li taşeron işçi son dakika zam oranları merak ediliyor. Binlerce kişinin beklediği açıklama, Türk-İş ve Hak-İş'ten geldi. 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2021 – 2022 senesi için yapılacak zam talebi, çıplak brüt ücret üzerinde 4 bin 800 olarak talep edildi. Yapılan teklife göre, toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonraki işe alımlarda da taban ücretin bu tutarın altında kalmaması istendi. Becayiş hakkı sadece kamu kurumlarında 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurların kullanabildiği bir haktır. Kamuda 4/D sürekli işçi başta olmak üzere işçi olarak çalışan personellere henüz becayiş hakkı gelmemiştir.

01.06.2021 12:15 - Son Güncelleme: 01.06.2021 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





