4D'li taşeron işçi son dakika zam oranları! Türk-iş ve Hak-iş en düşük 4d kamu işçi maaşı teklifi kaç TL oldu? Becayiş hakkı...
4D'li taşeron işçi son dakika zam oranları merak ediliyor. Binlerce kişinin beklediği açıklama, Türk-İş ve Hak-İş'ten geldi. 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2021 – 2022 senesi için yapılacak zam talebi, çıplak brüt ücret üzerinde 4 bin 800 olarak talep edildi. Yapılan teklife göre, toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonraki işe alımlarda da taban ücretin bu tutarın altında kalmaması istendi. Becayiş hakkı sadece kamu kurumlarında 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurların kullanabildiği bir haktır. Kamuda 4/D sürekli işçi başta olmak üzere işçi olarak çalışan personellere henüz becayiş hakkı gelmemiştir.
Toplu iş sözleşmelerinin tartışmaları resmen başladı! Kamuda çalışan yaklaşık 700 binden fazla insanı ilgilendiren, toplu iş sözleşmeleri için Hak-İş ve Türk-İş'ten açıklama geldi. İşçi maaşları ve hakları konusunda taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunan sendikalar, en düşük kamu işçisi maaşının 4 bin 800 TL olmasını talep etti. Taşeron işçi olarak çalışırken kamu kadrosuna geçirilen ve 4/D statüsüne alınan taşeron işçilerin toplu sözleşmelerine ait son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kadroya geçtikten sonra Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapılmayan taşeron işçilere 2021'de TİS müjdesi verilecek.
Zam oranı ile en düşük maaş ücreti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na taleplerini ileten sendikalar, bu taleplerin yanında sağlık kurumlarındaki işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya alınan işçiler için ise tayin ve becayiş hakkı verilmesini ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasını istediklerini dile getirdi.