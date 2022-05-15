4D taşerondan 4/B kadroya geçenlerin beklediği müjde geldi! 1 milyon işçiye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 4/B sözleşmeliler artık...

Kamuda çalışanlar kadrolu ve taşeron olarak ayrılıyor. Taşeron işçinin öteki işçilerden farkı çalıştığı iş yerinde kadrolu işçi olarak değil sözleşmeli olarak çalışması. Sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdilecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı verildi mi? İşte merak edilenler haberimizde yer alıyor!