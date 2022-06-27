4D taşerondan 4B kadroya geçenlerin beklediği haber! En az 1550 TL yatacak! Milyonlarca işçi neşesini bulacak!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir ödeme gelip çatıyor. Temmuz ayına günler kalmasıyla beraber tediye ödemelerinin yapılacağı taşeron işçilerin en merak ettiği konulardan birisi oluyor. Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih açıklandı. Ortalama 700 bin kişiyi ilgilendiren bu ödemeyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ödemelerin yapılacağı tarih Resmi Gazete'de duyuruldu. Peki, taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman ödenecek? 2022 tediye tarihleri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!