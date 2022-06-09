4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan sonra... Taşerondan kadroya geçen işçiye müjde gibi müjde! 1 milyon kişinin ağzı kulaklarında

Taşerondan kadroya geçen işçilere müjde geliyor. Tek tek açıklandı. Merakla beklenen gelişme yaşanıyor. Bilindiği üzere kamuda çalışanlar kadrolu ve taşeron olarak 2'ye ayrılıyor. Özelleştirilme nedeniyle kamu veya özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atanlara müjde geldi. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı verildi mi? Taşeron kadro son dakika verildi mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde!