4C Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisine 20.000 TL süratla hesaplara yatıyor! Şube önünde kuyruk olacak! Halkbank, TEB, PTT, Anadolubank...
4C Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisine 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriliyor. 2022 yılında ihtiyaç kredisi çekmek isteyen binlerce kişi bankaların ne kadar faiz eklediğini ve aylık taksit ödemelerinin miktarını hesaplıyor. Halkbank, TEB, PTT, Anadolubank tarafından duyuru geldi. 20.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen emekliler aylık 776,80 geri ödeme yapabilecek. Halbank faiz oranını 1,55 olarak uyguluyor. 36 ay vade imkanının sağlandığı hesaplamada geri ödeme 27.964,80 olarak kaydedildi. İşte bankaların 20 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplamaları...
Özel ihtiyaçları için nakit paraya ihtiyacı olan emekliler için bankalar kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Ağustos ayında ihtiyaç kredisi kampanyaları duyuruldu. 20 bin TL'ye hangi banka ne kadar faiz uyguluyor merak ediliyor. Çocuğunu evlendirmek isteyenler, düğünde para takmak isteyenler, araba alacaklar, ev almak için 20 bin TL eksiği olanlar dikkat! İşte Halkbank, TEB, PTT, Anadolubank hesaplı 20.000 TL ihtiyaç kredisi geri ödeme detayları...
Acil nakit ihtiyaçları olanlar için düşük faizli kredi kampanyalarını haberimizde derledik. Halkbank, TEB, PTT, Anadolubank bugün başlayan kampanyasının detaylarını paylaştı.
HALKBANK'IN ŞUBELERİNDE KUYRUK OLUŞACAK!
Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kampanyası!
Kredi tutarı 20.000 TL olan kampanyanın detayları şöyle;
Vade sayısı: 36
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