4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, saat kaçta yatacak? 14- 15 günlük maaş farkı müjdesi! Bu gece hesaplarınızı kontrol edin! Banka ve PTT 3.500 TL...
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları hesaplara geçiyor. Tarih duyuruldu. Zamlı emekli maaşları hesaplara geçiyor. İşte internette çokça araştırılan 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu mu? sorularının yanıtları...
27.07.2022 11:04 - Son Güncelleme: 27.07.2022 11:04
Temmuz ayı kazanç ayı oldu. En düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkarken maaş farkları hakkında da güzel haber geldi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları duyuruldu. SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları %42.35, memur ve emekli memur aylıkları %41.69 oranında arttı. Zamlı memur maaşları bayram öncesi yatarken, emekli zamlı maaşları da halen yatmaya devam ediyor. Bir yandan da maaş farkları ödeme tarihleri araştırılıyor. Peki 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, saat kaçta yatacak? Bu gece hesaplarınızı kontrol edin, hesaplara geçiyor...