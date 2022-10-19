4B ve 4D’liler için GERİ SAYIM başladı! 600 bin SÖZLEŞMELİYE KADRO için çanlar çalıyor! İlk etapta o kişiler yararlanacak...

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMDİR?

Kamu kurumlarında devletin işleri; memur (4/A), sözleşmeli personel (4/B) ve sürekli işçiler (4/D) istihdamı ile sağlanıyor. Yani kamu işleri bu üç grup tarafından yürütülüyor. Memurlar kadrolarına göre çalışırken, sözleşmeli personel kurum ve kuruluşlara vize edilmiş pozisyonlarda, işçi kadrolarında görev yapıyor. Sözleşmeli personel ile ilgili genel hükümlere 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) bendinde yer verildiğinden kamuoyunda '4/B'li personel' olarak da biliniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel yıllık program, kalkınma planı ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi aynı zamanda işbirliği için şart olan, zaruri hallerle sınırlı olmak üzere, özel meslek bilgisiyle ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılıyor.