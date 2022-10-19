4B ve 4D'liler için GERİ SAYIM başladı! 600 bin SÖZLEŞMELİYE KADRO için çanlar çalıyor! İlk etapta o kişiler yararlanacak...
Merakla beklenen sözleşmeliye kadro konusunda düzenlemede son aşamaya gelinirken, taslak metin hazırlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi ile 6 Ekim'de bir toplantı yaparken, toplantıda alınan kararlar merak konusu oldu.
Bu ay içerisinde netleşmesi beklenen düzenlemeyle yaklaşık 600 bin sözleşmelinin haklarında iyileşme sağlanacak. Bu nedenle binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 4B ve 4D'liye kadro hakkında tüm merak edilenler...
KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur- Sen yönetimi bir araya geldi. Talepler ve öneriler dile getirildi. Öncesinde de Bakan Bilgin, "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz" demişti.
BİRÇOK ALANDA FARK BULUNUYOR
Artık sözleşmeli personele kadro yolu göründü diyebiliriz. Ancak uygulamanın nasıl olacağı, geçişin nasıl sağlanacağı taslak metinler ortaya çıkınca netleşmiş olacak. Vergi dilimi, görevde yükselme, yer değişikliği, ücretsiz izin, yemek ücreti, bunların tamamında kadrolu ve sözleşmelilerde farklılıklar mevcut. Ücretsiz izin, harcırah gibi kalemlerin tamamında da kadrolu ile sözleşmeliler arasında farklılıklar var. Sözleşmelerin taleplerinde haklı olup olmadığını iyi anlamak için sözleşmeli personelin kim olduğuna, çalışma koşullarına ve kadrolu memurlarla aralarındaki farka ve neden kadroya geçmek istediklerine göz atmakta yarar var.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMDİR?
Kamu kurumlarında devletin işleri; memur (4/A), sözleşmeli personel (4/B) ve sürekli işçiler (4/D) istihdamı ile sağlanıyor. Yani kamu işleri bu üç grup tarafından yürütülüyor. Memurlar kadrolarına göre çalışırken, sözleşmeli personel kurum ve kuruluşlara vize edilmiş pozisyonlarda, işçi kadrolarında görev yapıyor. Sözleşmeli personel ile ilgili genel hükümlere 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) bendinde yer verildiğinden kamuoyunda '4/B'li personel' olarak da biliniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel yıllık program, kalkınma planı ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi aynı zamanda işbirliği için şart olan, zaruri hallerle sınırlı olmak üzere, özel meslek bilgisiyle ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılıyor.
ÇALIŞMA ESASLARININ BELİRLENMESİ
Sözleşmeli personelin;seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları,ücretlerinin üst sınırları,iş sonu tazminatları,izinleri,unvan ve nitelikleri,sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri,pozisyonların iptali,istihdamına dair hususları,sözleşme esas ve usulleri, 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' ile belirlenmiştir. Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi durumunda, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe sözleşmeli personel olarak istihdamı mümkün olmuyor.