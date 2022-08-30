4a,4b,4c'liye 45-46-47-48 yaşında emeklilik! EYT'de 1999 öncesi sigorta girişliye TÜRK modeli butonu aktif! Bu listedekiler EYT dışı! SSK, Emekli Sandığı, Bağkur, 5000, 5975 primle beklemeden...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat! EYT çalışmalarıyla ilgili resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek bir modelin belirlendiğini açıkladı. EYT'de TÜRK modeli butonu aktif! Özellikle kapsamı merak edilen çalışmanın sonucunda kimlerin EYT ile emekli olacağı ortaya çıkacak. EYT'de sigorta girişi, yıl ve prim önem arz ediyor. İşte Türk ya da Türkiye modeli olarak bilinen tek formülün detayları!
EYT çalışmaları devam ederken Bakan Bilgin'in tek bir formül üzerinde durulduğunu açıklamasının ardında EYT çalışmalarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar EYT kapsamında sayılıyor. Ancak Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Kimlerin kapsama alınacağı merakla beklenirken 'EYT yasası ne zaman çıkacak? Kapsamı neler?' soruları da sık sık gündeme geliyor. İşte gelişmeler!
Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarındurumuyla ilgili çalışmanın sorulması üzerine, "Şu an EYT'de formül sayısı 1. Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok. Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur." yanıtını verdi.
'Belli bir yaş sınırı olacak mı?' sorusuna "bakalım" diye yanıt veren Bakan Bilgin, sözlerine şöyle sürdürdü;
"Daha çalışmamız sürüyor. Bir çok aşamadan geçecek. Bakanlık bünyesinde çalışılıyor. Sonra diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarla da görüşülecek. Üzerinde uzlaştığımız ve sayın Cumhurbaşkanının da onayladığı çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız."