4a,4b,4c'liye 45-46-47-48 yaşında emeklilik! EYT'de 1999 öncesi sigorta girişliye TÜRK modeli butonu aktif! Bu listedekiler EYT dışı! SSK, Emekli Sandığı, Bağkur, 5000, 5975 primle beklemeden...

EYT çalışmaları devam ederken Bakan Bilgin'in tek bir formül üzerinde durulduğunu açıklamasının ardında EYT çalışmalarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar EYT kapsamında sayılıyor. Ancak Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Kimlerin kapsama alınacağı merakla beklenirken 'EYT yasası ne zaman çıkacak? Kapsamı neler?' soruları da sık sık gündeme geliyor. İşte gelişmeler!