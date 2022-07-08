4A,4B,4C Emekli maaşları 9 Temmuz yarın yatar mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2022 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayramda maaş farkları yatacak mı?

13 milyondan fazla emekli vatandaş maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada, emekli maaşlarının 9 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı'ndan önce veya sonra yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler!