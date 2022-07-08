4A,4B,4C Emekli maaşları 9 Temmuz yarın yatar mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2022 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayramda maaş farkları yatacak mı?
Gündemde 'Emekli maaşları ne zaman yatacak?' Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. 13 milyon emekli bu ay ikramiyelerine kavuştu. Bu noktada, zamlı emekli maaşlarının 9 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı'ndan sonra yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Bu bağlamda en çok araştırılan konular arasında "SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2022 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?" sorusu yer alıyor. İşte tüm merak edilenler!
08.07.2022 18:23 - Son Güncelleme: 08.07.2022 18:23
13 milyondan fazla emekli vatandaş maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada, emekli maaşlarının 9 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı'ndan önce veya sonra yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler!
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.