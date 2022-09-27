4A,4B 1996-1998-1999 yıl girişlilerin EYT bekleme süresi bitecek! 4000 günlük prim farkı kapanacak! EYT'den bağımsız 40-41-42 yaşında erken emeklilik müjdesi!
Alın teri dökerek çalışan milyonlarca çalışan emekli olmayı bekliyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki erken emekli olmak için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını doldurmak aranan en önemli koşullar arasında bulunuyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. SSK'lı ile Bağkur'luların emekli olabilmesi için gerekli prim şartı arasında 4000 güne varan fark bulunuyor. Yaş haddinden emeklilikte dahi fark 1800 güne ulaşıyor. İşte erken emeklilik yolları hakkında detaylar...
Günümüzde farklı sektörlerde yer alanların en büyük arzusu emekli olmak. Bilindiği gibi farklı iş kollarında pek çok işçi çalışıyor ve milyonlarca işçi emekli olmak için gün sayıyor. Ancak emekli olabilmek için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla birlikte yaşına bakılıyor. SSK'lı ve Bağ-Kurlu olarak çalışanların emeklilik şartları farklılık gösteriyor. '4/B'li'lerin 4000 gün fazla çalışması gerekiyor. Bazı durumlarda vatandaşlar erken emekli olma hakkında sahip. İşte erken emeklilik fırsatına dair merak edilenler!
SSK'lı ile Bağkur'luların emekli olabilmesi için gerekli prim şartı arasında 4000 güne varan fark bulunuyor. Yaş haddinden emeklilikte dahi fark 1800 güne ulaşıyor. Esnaf ve sanatkarlar bu farkın kaldırılmasını ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanmasını istiyor. Bu konuda çalışma da gündemde. Primlerin eşitlenmesi halinde Bağkur'lu daha erken emekli olabilecek.