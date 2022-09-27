4A,4B 1996-1998-1999 yıl girişlilerin EYT bekleme süresi bitecek! 4000 günlük prim farkı kapanacak! EYT'den bağımsız 40-41-42 yaşında erken emeklilik müjdesi!

Günümüzde farklı sektörlerde yer alanların en büyük arzusu emekli olmak. Bilindiği gibi farklı iş kollarında pek çok işçi çalışıyor ve milyonlarca işçi emekli olmak için gün sayıyor. Ancak emekli olabilmek için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla birlikte yaşına bakılıyor. SSK'lı ve Bağ-Kurlu olarak çalışanların emeklilik şartları farklılık gösteriyor. '4/B'li'lerin 4000 gün fazla çalışması gerekiyor. Bazı durumlarda vatandaşlar erken emekli olma hakkında sahip. İşte erken emeklilik fırsatına dair merak edilenler!