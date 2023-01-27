4A-SSK, Bağkur'lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2000-2001-2003-2008 sonrası sigortalılar tek pakette! Aylıklarda taban 7.503 TL...
İntibak düzenlemesi hakkında yaşanan son gelişmeler milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler intibak zammının Meclis'e gelip gelmeyeceğini merak edip araştırıyor. Eğer yasa yürürlüğe girerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi 2023? İntibak yasası gelirse maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar!
27.01.2023 18:15 - Son Güncelleme: 27.01.2023 18:15
SSK Bağ-Kur emeklisine 1300 TL'ye yakın intibak zammı gündemdeki yerini koruyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, yeniden gündemde yer aldı. Eğer bu talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? İntibak yasası son dakika gelişmeler...
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? EMEKLİ İNTİBAK YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Milyonlarca emeklinin gözü intibak yasası için Meclis'te. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 1300 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.