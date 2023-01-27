4A-SSK, Bağkur’lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2000-2001-2003-2008 sonrası sigortalılar tek pakette! Aylıklarda taban 7.503 TL...

SSK Bağ-Kur emeklisine 1300 TL'ye yakın intibak zammı gündemdeki yerini koruyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, yeniden gündemde yer aldı. Eğer bu talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? İntibak yasası son dakika gelişmeler...