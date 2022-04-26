4a, 4b ve 4c SSK, Bağ Kur ve emekli sandığı olan tüm emeklileri kapsıyor! Hemen başvuru yap bedava tatili kap

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavisi görmesi gereken vatandaşlara belirli oranda destek ödemesi gerçekleştirmeye devam ediyor. Sadece tedavi görecek kişiler için değil, aynı zamanda bu kişilere refakat edecek kişilerin de masraflarının karşılaması hedefleniyor. Ancak SGK'nın 4a, 4b ve 4c kapsamında emekliler için sunduğu bu hizmetten yararlanmak için bazı şartların taşınması gerekiyor.