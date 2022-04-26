RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 4a, 4b ve 4c SSK, Bağ Kur ve emekli sandığı olan tüm emeklileri kapsıyor! Hemen başvuru yap bedava tatili kap

4a, 4b ve 4c SSK, Bağ Kur ve emekli sandığı olan tüm emeklileri kapsıyor! Hemen başvuru yap bedava tatili kap

SGK bünyesinde herhangi bir sigorta kolunda emeklilik hakkı elde etmiş kişilerin tatil masrafları da karşılanacak. SGK'dan gelen haber sonrasında çok sayıda emekli bu haberi memnuniyetle karşıladı Kaplıca tedavisi görecek emekliler SGK'dan destek!

takvim.com.tr
26.04.2022 10:18 - Son Güncelleme: 26.04.2022 10:19
4a, 4b ve 4c SSK, Bağ Kur ve emekli sandığı olan tüm emeklileri kapsıyor! Hemen başvuru yap bedava tatili kap

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavisi görmesi gereken vatandaşlara belirli oranda destek ödemesi gerçekleştirmeye devam ediyor. Sadece tedavi görecek kişiler için değil, aynı zamanda bu kişilere refakat edecek kişilerin de masraflarının karşılaması hedefleniyor. Ancak SGK'nın 4a, 4b ve 4c kapsamında emekliler için sunduğu bu hizmetten yararlanmak için bazı şartların taşınması gerekiyor.

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4a, 4b ve 4c SSK, Bağ Kur ve emekli sandığı olan tüm emeklileri kapsıyor! Hemen başvuru yap bedava tatili kap

SGK Kaplıca Tedavisinden Kimler Yararlanabilir?

Emeklilere kaplıca tedavisi kapsamında SGK'dan sağlanan destek birçok kişinin sağlık sorunlarını yenmesine olanak tanıyor.

4a, 4b ve 4c SSK, Bağ Kur ve emekli sandığı olan tüm emeklileri kapsıyor! Hemen başvuru yap bedava tatili kap

Fizik tedavi sürecinde önemli bir faaliyet olarak görülen kaplıca tedavileri kapsamında birçok vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından desteklenecek.

4a, 4b ve 4c SSK, Bağ Kur ve emekli sandığı olan tüm emeklileri kapsıyor! Hemen başvuru yap bedava tatili kap

Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların ise bazı şartları karşılamaları gerekmektedir. Bunun için vatandaşların devlet veya üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinde muayene olmaları gerekmektedir.

4a, 4b ve 4c SSK, Bağ Kur ve emekli sandığı olan tüm emeklileri kapsıyor! Hemen başvuru yap bedava tatili kap

Muayene sonucuna göre sağlık raporunda belirlenen ilgili kapsamdaki rahatsızlıklar için kurul oyanın da alınması ile tedavi yöntemi ve seans sayılarının da belirlenerek raporda yer verilmesi gerekiyor.

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