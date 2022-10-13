Artık e-Devlet üzerinden vatandaşlar bir çok işini halledebiliyor, ödemelerini yatırıp yatırmadığını, borcunun olup olmadığını kontrol edebiliyor. Belediye, kaymakamlıktaki çoğu işini tek tıkla e-Devlet'ten sıra beklemeden, kolaylıkla yapabiliyor. Aynı zamanda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile biriken ödemelerini de e-Devlet aracılığı ile sorgulayabiliyor. 4a, 4b, 4c'liler hemen e-Devlet hesabınızı açın! Kontrol etmeyenlerin bir ton parası birikti! Hemen almazsanız iade ediliyor! Süre sınırlı! PTT'den...