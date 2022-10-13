4a, 4b, 4c'liler hemen e-Devlet hesabınızı açın! Kontrol etmeyenlerin bir ton parası birikti! Hemen almazsanız iade ediliyor! Süre sınırlı! PTT'den...
Bir çok kişi halen bilmiyor! Her yıl milyonlarca kişi bir işten çıkıp başka bir işe giriyor. Ancak bu süreçte hesabında biriken parasından haberi olmayabiliyor. Bilindiği üzere sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştirilerek BES hesabında para birikiyor. Fakat bu parayı bir çok kişi unutuyor ya da baştan hiç haberi bile olmuyor. e-Devlet üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerini kolayca görüntüleyebilir ve birikmişinizin olup olmaduğını kontrol edebilirsiniz. İşte detaylar!
Artık e-Devlet üzerinden vatandaşlar bir çok işini halledebiliyor, ödemelerini yatırıp yatırmadığını, borcunun olup olmadığını kontrol edebiliyor. Belediye, kaymakamlıktaki çoğu işini tek tıkla e-Devlet'ten sıra beklemeden, kolaylıkla yapabiliyor. Aynı zamanda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile biriken ödemelerini de e-Devlet aracılığı ile sorgulayabiliyor. 4a, 4b, 4c'liler hemen e-Devlet hesabınızı açın! Kontrol etmeyenlerin bir ton parası birikti! Hemen almazsanız iade ediliyor! Süre sınırlı! PTT'den...
Sigortalı çalışanlar bir işe girdiklerinde otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil ediliyor.
e-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA
Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi`nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.