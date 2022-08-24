4A-4B-4C SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? 🔎Şu an emekli olsam ne kadar maaş alırım? Kaç yaşında emekli olurum?

Emekli olunca ne kadar maaş alırım araştırması çalışan vatandaşların gündeminde. Şu an emekli olsam SGK kaç para emekli maaşı bağlar? Kaç yaşımda emekli olurum? Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı hesaplamasında dikkate alınan bilgiler nelerdir? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Ne zaman emekli olacaklarını merak etmelerinin yanı sıra "Yeni emekli olanlar kaç TL alır?" Sorgulamasını da yapıyor. SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı haberimizin içeriğinde yer alıyor. Sigortalı olunan gün, ödenen primler ve tamamlanan yaş şartı ile emeklilik hakkı elde ediliyor. SSK ve Bağkur emeklileri için maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!