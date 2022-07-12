4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur tüm emekli maaşı hesaplamaları güncellendi! Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2022 Emeklilikte Maaş HESAPLAMA ROBOTU

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla birlikte emekli zammı belli olurken, emekliliğini bekleyen milyonlarca kişi ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt aramaya başladı. SGK'nın 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olanlar emekli maaş hesaplama robotunu araştırıyor. Torba kanun ile birlikte en düşük emekli maaşı 3500 lira olacak. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre emekli aylığı alt sınırı 3 bin 500 lira olacak. Peki 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur tüm emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte 2022 Emeklilikte Maaş HESAPLAMA ROBOTU...