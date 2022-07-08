4A, 4B, 4C, Esnaf, SSK, Bağkur, 2000 öncesi sonrası sigortalılar için emekli maaş hesabı 2022! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2500, 3000, 3500 TL...
Emekli olacakları günü bekleyen milyonlarca çalışan, emeklilik yaşı hesaplama işlemleri ve emeklilik zamanına yönelik bilgileri araştırmaya devam ediyor. Özellikle 2022 yılı Temmuz ayında, emeklilik zamanına yönelik bilgilerle ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Ne zaman emekli olacağım sorusu, aktif çalışma hayatını tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sıklıkla gündeme geliyor. Peki, Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C, Esnaf, SSK, Bağkur, 2000 öncesi sonrası sigortalılar için emekli maaş hesabı 2022!
Çalışanların en çok sorguladığı konular arasında emekli olacağı tarih ve ne kadar maaş alacakları yer alıyor ve sık sık araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim sayısı, yaşı doldurma gibi pek çok kriterleri değerlendirerek tespit edilen zamanda emeklilik hakkı tanıyor. Peki emekli olunduğumda ne kadar maaş alırım? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2022 emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte 4A, 4B, 4C SSK, Bağkur emeklilik hesaplama ile ilgili merak edilenler!
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar da e-Devlet sisteminden alacakları maaşı öğrenebilirler. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.
4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını 4B emeklileri gibi uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.