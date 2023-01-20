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Haberler Ekonomi 49, 50, 51, 52 ve 53 yaş üzerinde emekli maaşı alanlara 10.000 TL devlet desteği haberi vatandaşları bayram ettirdi!

49, 50, 51, 52 ve 53 yaş üzerinde emekli maaşı alanlara 10.000 TL devlet desteği haberi vatandaşları bayram ettirdi!

49 yaş ile 53 yaş arasında olan emekli kişilere sağlanacak olan 10.000 TL Devlet desteği bu yaş aralığında olan vatandaşlar arasında büyük yankı uyandırdı. 10.000 TL olarak planlanan destek vatandaşa Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası tarafından ödenecektir.

takvim.com.tr
20.01.2023 13:37 - Son Güncelleme: 20.01.2023 13:38
49, 50, 51, 52 ve 53 yaş üzerinde emekli maaşı alanlara 10.000 TL devlet desteği haberi vatandaşları bayram ettirdi!

49 yaş ile 53 yaş arasında olan emekli kişilere sağlanacak olan 10.000 TL Devlet desteği bu yaş aralığında olan vatandaşlar arasında büyük yankı uyandırdı. 10.000 TL olarak planlanan destek vatandaşa Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası tarafından ödenecektir.

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49, 50, 51, 52 ve 53 yaş üzerinde emekli maaşı alanlara 10.000 TL devlet desteği haberi vatandaşları bayram ettirdi!

Bu yaş aralığında olan kişilere ödenecek olan bu devlet desteği vatandaşa düşük oranlı faizlerle sunuluyor.

49, 50, 51, 52 ve 53 yaş üzerinde emekli maaşı alanlara 10.000 TL devlet desteği haberi vatandaşları bayram ettirdi!

Gelir belgesi şartı aranmaksızın sunulan bu nakit desteği halkın yüzünün gülmesine neden olmaktadır.

49, 50, 51, 52 ve 53 yaş üzerinde emekli maaşı alanlara 10.000 TL devlet desteği haberi vatandaşları bayram ettirdi!

Fakat burada aranan tek şart emekli kişinin maaşını kamu bankalarından alıyor olması gerekmektedir.

49, 50, 51, 52 ve 53 yaş üzerinde emekli maaşı alanlara 10.000 TL devlet desteği haberi vatandaşları bayram ettirdi!

Bu şekilde halkın nakit ihtiyacı yine devlet desteğiyle sağlanmış oluyor.

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