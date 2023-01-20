49, 50, 51, 52 ve 53 yaş üzerinde emekli maaşı alanlara 10.000 TL devlet desteği haberi vatandaşları bayram ettirdi!

49 yaş ile 53 yaş arasında olan emekli kişilere sağlanacak olan 10.000 TL Devlet desteği bu yaş aralığında olan vatandaşlar arasında büyük yankı uyandırdı. 10.000 TL olarak planlanan destek vatandaşa Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası tarafından ödenecektir.