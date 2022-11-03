48 yaşında emeklilik müjdesi! Hemen dilekçeyi verin! SGK, SSK, Bağkur ve memur milyonları ilgilendiriyor!

Erken yaşlarda emekli olmak oldukça olası olmaktadır. Kırk sekiz gibi genç bir yaşta emekliliğin keyfini çıkarmak isteyenler bağlamında yaş engelinin gerçekleştirilmesi mühim bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Prim ve gün şartını yapmak vatandaş için sistem kapsamında sayılıyor. Emekli olunacak yaşın beklenmesi uygulamasında birtakım farklılıklar olmaktadır. Bu hususta haber bekleyenler net bir açıklama yapılmasını beklerken çoğu birey müracaatta bulunmak üzere hazırlık yapmaya başladı.