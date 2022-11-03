48 yaşında emeklilik müjdesi! Hemen dilekçeyi verin! SGK, SSK, Bağkur ve memur milyonları ilgilendiriyor!
Çalışanların hepsi rahat bir emeklilik hayali kurmaktadır. Bu bağlamda pek çok vatandaş kaç yaşında emekli olacağını hesaplamaya çalışıyor. Emeklilik şartlarının vatandaşlara göre değişmesi nedeniyle bu alandaki durumlarının netleşmesi için sorular sorulmaktadır. Bu sorgulamalar kapsamında en merak edilen alan da yaş şartlarıdır. SGK kapsamındaki çalışanlar emeklilik için bir takım ayrıntıları araştırıyor. Normal emeklilik koşullarının yanı sıra yaş haddi ve malulen emeklilik gibi özel şartlar da merak konusu.
03.11.2022 12:42 - Son Güncelleme: 03.11.2022 12:42
Erken yaşlarda emekli olmak oldukça olası olmaktadır. Kırk sekiz gibi genç bir yaşta emekliliğin keyfini çıkarmak isteyenler bağlamında yaş engelinin gerçekleştirilmesi mühim bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Prim ve gün şartını yapmak vatandaş için sistem kapsamında sayılıyor. Emekli olunacak yaşın beklenmesi uygulamasında birtakım farklılıklar olmaktadır. Bu hususta haber bekleyenler net bir açıklama yapılmasını beklerken çoğu birey müracaatta bulunmak üzere hazırlık yapmaya başladı.