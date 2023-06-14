48 gün sonraki gram altın fiyatı belli oldu! Elinde altın olan yatırımcı ne yapmalı? Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın ediyor! İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları
Altın piyasası, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararıyla birlikte yakından ilgileniyor. FED'in açıklayacağı faiz kararı, altın piyasasında önemli bir etkiye sahip olacak. Aynı şekilde, 22 Haziran tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı da altın ve döviz piyasası üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Altın fiyatları, doların rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Dolar kuru 23 TL seviyesine yaklaşırken, altın fiyatları da gözle görülür bir artış gösteriyor. Altın, tarihi rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte yatırımcılar için güvenli bir liman olarak öne çıkıyor. Özellikle dolar kurundaki yükseliş ve küresel ekonomik belirsizlikler altın talebini destekliyor.
Gram altın için ise İslam Memiş, fiyat hareketlerini yorumladı. Fiziki tarafta gram altının 1.478 TL ile 1.490 TL arasında olduğunu belirten Memiş, şu anda beklemeyi tercih ettiğini dile getirdi. Memiş, 1.450 TL ve daha altındaki rakamlar için bekleme kararını sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, gram altının yıl içinde 1.550 TL seviyesine ulaşacağı öngörüsünü koruduğunu ve seçim öncesi ve sonrasındaki fiyat hareketlerini başarılı bir şekilde tahmin ettiğini belirtti. Memiş, dolar kurunun serbest bırakılmasıyla birlikte 1.550 TL hedefini 1.650 TL'ye yükseltmeyi düşündüklerini ve Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yeni bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi.
Yıl içinde gram altında 1.550 TL hedeflerinin olduğunu, ancak mevcut piyasa ortamında altın alımının yapılmaması gerektiğini söyledi. Normal bir fiyatlamadan bahsedilemediğini belirtti. Şu anda altın alanların zarar edebileceklerini ve bu zararları telafi etmek için uzun süre beklemelerinin gerekebileceğini belirtti.
Memiş, haziran ayında gram altında bir düşüş beklentisi olduğunu ve bu beklentisini sürdürdüğünü ifade etti. Ancak 1.350 TL'nin altına inen bir gram altın beklemediğini belirtti. Bu piyasa ortamında 1.350 TL'nin altında olan gram altının neredeyse bedava olduğunu dile getirdi. Fiyatlar gerilese bile kuyumcuların o fiyattan satış yapmayacaklarını ve makas aralığı ekleyeceklerini söyledi.
Ons Altın Beklentisi
Ons altın hakkında yorumlarda bulunan İslam Memiş, şu anda ons altının 1.961 dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Memiş'e göre, 1.968 dolar direnç seviyesi olarak kabul edilmekte ve bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmelidir ki 1.995 dolar direnç seviyesi olarak belirlenebilsin.