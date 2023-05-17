%48 artış + 5.000 TL seyyanen ödeme! Memura emekliye 2'si 1 arada zam kesinleşti! SSK, Bağkur'a 10,875 TL, 4C Memura 22.500 TL maaş geldi geliyor! 6 aylık enflasyon farkı...
Emekli ve memurlara 2023Temmuz zammı müjdesi geldi. Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıktı! Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Oranlar yenilendikçe yeni tablo ortaya çıktı! Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...
17.05.2023 09:33 - Son Güncelleme: 17.05.2023 09:33
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için Temmuz zammı merakla bekleniyor. Kamu işçileri için yapılan %45 zam emekliler için de referans oldu. Maaşa ya da göreve göre farklı artışlar yaşanacak. Bununla ilgili çeşitli formüller de gündeme geldi. Öte yandan, gündeme gelen bir formüle göre de tüm memurlara 5 bin lira seyyanen artış ve refah payıyla birlikte yüzde 45'e varan zam söz konusu olabilecek. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar zam gelecek? Temmuz'da memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...