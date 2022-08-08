460 bin TL’lik 2+1, 3+1 odalı evleri 2.300 TL taksitle alın! Elinizde 46 bin TL varsa sakın kaçırmayın! TOKİ’den 10 ile jet hızıyla ucuza konut!

TOKİ 2022 yılında konut satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl ev almak isteyenler TOKİ'nin yeni konut atışı ilanlarını yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ucuz konut satışlarına yenilerini ekledi. TOKİ piyangosu vuran yeni şanslı iller belli oldu. Tam 10 ilde yapılan projeler kapsamında 2+1, 3+1 odalı daireler kuralı satış yöntemi ile sahiplerine teslim edilecek. Peki hangi illerde TOKİ satışları var? Gelin hep birlikte bakalım...