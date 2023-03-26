%46 EK ZAM + %70 intibak ilavesi! EYT, SSK, Bağkur emekliye 7.500 TL + 4C, Memura %1.8 enflasyon farkıyla 12 bin 759 TL ARA MAAŞ! Refah Payı + Toplu Sözleşme zammı...
Emekli ve memurlar Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Ardından emekliler için en düşük maaş 7.500 TL'ye yükseltildi. Milyonlarca emekliye maaş ve ikramiye zammı müjdesi de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Toplantıda en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL, emekli bayram ikramiyesinin ise 2 bin TL olması teklifi görüşülecek. Öte yandan 2000 sonası emekliler için intibak zammı da gündeme geldi. Peki, memura ara zam gelecek mi? Temmuzda emekli memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
26.03.2023 19:15 - Son Güncelleme: 26.03.2023 19:15
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 7500 TL emekli maaşı ve 2000 TL bayram ikramiyesinde son viraja girildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 27 Mart'ta toplanıyor. Ara zammın ardından Temmuz zammı da en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte detaylar...