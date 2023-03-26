%46 EK ZAM + %70 intibak ilavesi! EYT, SSK, Bağkur emekliye 7.500 TL + 4C, Memura %1.8 enflasyon farkıyla 12 bin 759 TL ARA MAAŞ! Refah Payı + Toplu Sözleşme zammı...

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 7500 TL emekli maaşı ve 2000 TL bayram ikramiyesinde son viraja girildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 27 Mart'ta toplanıyor. Ara zammın ardından Temmuz zammı da en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte detaylar...