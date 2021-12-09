45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler? Yıpranma payından 8 yıl erken emeklilik mümkün! SGK başvuru şartları ise…

Gündemde vatandaşlar erken emekliliğin yollarını sıklıkla araştırıyor ve nelerin gerekli olduğunu merak ediyor. 45 meslekte erken emeklilik hangi mesleklerin hangileri olduğu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yıpranma payından 5 ila 8 yıl erken emeklilik mümkün. Bunun için yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışıyor olmak gerekiyor ve SGK'ya başvuru için belli başlı şartların sağlanmış olmasına bakılıyor. Erken emeklilik her çalışanın hayali olsa da yasal olarak belirlenen kurallar çerçevesinde ilerleniyor. İşte ayrıntılar!