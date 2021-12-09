45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler? Yıpranma payından 8 yıl erken emeklilik mümkün! SGK başvuru şartları ise…
Milyonlarca çalışan uzun yıllar verdiği emeğin karşılığını kısa zamanda almak istiyor ve özellikle 45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler hangileri araştırmasını yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı şartları taşıyan kişilere bu hakkı daha erken veriyor, doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra yıpranma payı fazla olan mesleklerde çalışanlar yararlanabiliyor. Dolayısıyla siz de bu mesleklerde çalışıyorsanız Yıpranma payından 8 yıl erken emeklilik mümkün oluyor. SGK başvuru şartlarının neler olduğunu ve diğer tüm bilgileri haberimizde derledik.
Gündemde vatandaşlar erken emekliliğin yollarını sıklıkla araştırıyor ve nelerin gerekli olduğunu merak ediyor. 45 meslekte erken emeklilik hangi mesleklerin hangileri olduğu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yıpranma payından 5 ila 8 yıl erken emeklilik mümkün. Bunun için yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışıyor olmak gerekiyor ve SGK'ya başvuru için belli başlı şartların sağlanmış olmasına bakılıyor. Erken emeklilik her çalışanın hayali olsa da yasal olarak belirlenen kurallar çerçevesinde ilerleniyor. İşte ayrıntılar!
Ülkemizde erken emeklilik imkanı sağlayan 45 meslek grubu da yeniden gündeme geldi. Yıpranma payı, fiili hizmet süresi, çalışma süresine eklenerek, işe giriş tarihi belli bir oranda daha erkene çekiliyor. Bu süreler 5 yıldan fazla alınamıyor. Tek istisna olan Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor.
YAŞTAN EMEKLİLİK OLMA KOŞULLARI NELERDİR?
İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenerek çalışılan gün giriş olarak kabul ediliyor. Emekli olabilmek için çalışma yılı, gün sayısı, yaşın dolması zorunlu. Yaştan emeklilik sigortalı olunan tarihe göre değişiyor. 18 yaşından önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmaz, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılır.