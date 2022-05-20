45 - 55 - 60 yaş üstü herkese 750 TL ödeme verilecek! 3 yılda 1 kez kimliğini alıp gelene 500-625-750 TL ek ödeme! Gece yarısı emeklilere müjde geldi!
Kamu bankası Vakıfbank, yeni dönemde bünyesine dahil olacak yeni müşterilere nakit hizmeti sunacağını açıkladı. Ek olarak hem yeni müşterilerini hem de mevcut müşterilerini kapsayan kredi kampanyasını da duyuran banka, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
20.05.2022 09:36 - Son Güncelleme: 20.05.2022 09:38
Vakıfbank duyurdu: İsteyene 750 TL tutarında nakit ödeme, isteyene ise yüzde 1,55 faiz oranlı kredi hizmeti sunulacak!
Vakıfbank hem nakit ödeme hem de kredi hizmetlerini kapsayan emekli destek paketini resmen açıkladı.
Vakıfbank'tan Emekli Müşterilerine 750 TL'ye Varan Nakit Hizmet!
Vakıfbank ocak ayına girilmesi ile birlikte yenilenmiş olan SGK maaş ödemeleri protokolünden sonra güncel bir promosyon kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre yeni dönemde maaş hesabını Vakıfbank'a taşıyan ve ilgili hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilere, karşılıksız nakit hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.