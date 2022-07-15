44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik! EYT beklemeye son! 4/A 4/B 4/C'li çalışanlara erken emeklilik ve maaş yolu: 1999, 2002, 2008 yılı 5.000 - 5.975 prim günü hesabını yaptık!

Erken emeklilik yolları hakkında aramalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda erken emekli olup maaşınıza hızlıca kavuşabilirsiniz. Bilindiği gini emeklilikte 3 şart bulunuyor. Bunlar yaş, yıl ve prim. Ancak yasalara göre bazı durumlarda erken emekli olmak mümkün. Haberimizde erken emekli olmanın püf noktalarına yer verdik. İşte 44-58, 38-56 yaşında erken emeklilik yolları!