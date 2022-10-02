44, 45 yaşında emekli olabilirsiniz! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! İstifa edene kıdem tazminatı ödenmesi...

Çalışanlar borçlanma yolu ile çok daha erken emekli olma talihi elde edebilirler. Kadınlar doğum borçlanması yapar iken erkekler ise askerlik borçlanması yaparak bunları emekli gün sayılarına dahil edebilir. Birçok birey kıdem tazminatı hakkı ile alakalı detayları net olarak bilmiyor. Çoğunlukla merak edilen, 'kendi isteğim ile işten ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim?' sorusu oluyor. Kimileri şartları yerine getirse de kıdem tazminatını nasıl alacağını merak ediyor; kimileri de, SGK'dan kıdem tazminatı amacıyla nasıl belge alınacağını soruyor.