44, 45, 48 yaş skalası: EYT Türkiye dosyasında 5 doğru 5 yanlış! Bu kişilerin emeklilik yaşı düşüyor ama EYT'den sayılmıyor! 1992-95-97-98-99 sigorta girişi olanlar...
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek bir formül üzerinde durulduğunu ve EYT yasası için Aralık ayının işaretlendiğini ifade etti. Bu açıklama sonrası EYT'liler merakla EYT düzenlemesi çıkacak mı? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesiyle kaç yaşında emekli olurum? EYT yasası ne zaman çıkacak? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler ve yanlış bilinen doğrular...
EYT hakkında son gelişmeler milyonların takip ettiği konu haline geldi. Bu kapsamda Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Ancak kamuoyunda başta EYT'nin kapsamıyla ilgili olmak üzere çok sayıda yanlış bilgi dolaşıyor. Haberimizde EYT dosyasına dair doğru bilgilere yer verdik. Öte yandan Çalışma Bakanlığı tarafından sayıları 5-6 milyonu bulan vatandaşın emeklilik yolunun açılması için süreç hızlandı. Tek formül üzerinde durulan EYT çalışmasının Aralık ayında çözüme kavuşacağı haberi geldi. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? İşte merak edilen bilgiler haberimizde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ancak kamuoyunda başta EYT'nin kapsamıyla ilgili olmak üzere çok sayıda yanlış bilgi dolaşıyor. İşte EYT ile ilgili yanlış bilinen 5 konu...
EYT ÇALIŞMASINDA SON DURUM NE? | VİDEO
DOĞRU: EYT kapsamı içine giren sigortalıların 8 Eylül 1999 öncesinde ilk defa uzun vadeli sigorta kollarından çalışmaya başlamış ve prim ödemiş olmaları gerekiyor.
EYT'lilerin hepsinin hemen emekli olmaları da mümkün değil. SSK'lılar için işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arası prim gününü, kadın ise 20, erkek için 25 yılı tamamlamak gerekiyor.