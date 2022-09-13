44, 45, 48 yaş skalası: EYT Türkiye dosyasında 5 doğru 5 yanlış! Bu kişilerin emeklilik yaşı düşüyor ama EYT'den sayılmıyor! 1992-95-97-98-99 sigorta girişi olanlar...

EYT hakkında son gelişmeler milyonların takip ettiği konu haline geldi. Bu kapsamda Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Ancak kamuoyunda başta EYT'nin kapsamıyla ilgili olmak üzere çok sayıda yanlış bilgi dolaşıyor. Haberimizde EYT dosyasına dair doğru bilgilere yer verdik. Öte yandan Çalışma Bakanlığı tarafından sayıları 5-6 milyonu bulan vatandaşın emeklilik yolunun açılması için süreç hızlandı. Tek formül üzerinde durulan EYT çalışmasının Aralık ayında çözüme kavuşacağı haberi geldi. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? İşte merak edilen bilgiler haberimizde!