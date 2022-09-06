44-45-46-47-52 yaşında emeklilik! EYT'ye YENİ Türkiye modeli geliyor! TARİH İLK KEZ AÇIKLADI! 1995-1996-1997 yılında sigorta girişi olanlar...
Bakan Vedat Bilgin, EYT ile ilgili olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi, Çalışma Bakanlığı'nın masasındaki formül merak konusu oldu. Peki yaşa takılanlar için nasıl bir model uygulanabilir? İşte detayları...
EYT çalışmaları hakkında son gelişmeler yaşa takılan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Bakan Bilgin EYT yasasının ne zaman çıkacağı hakkında bilgi verdi. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık." ifadelerine de yer verdi. Peki, EYT için üzerinde durulan tek formül ne? EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli edilecek? İşte son gelişmeler haberimizde!
EMEKLİLİKTE Yaşı Bekleyenlere (EYT) yönelik hazırlıklar sürüyor. Milyonların beklediği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi. Bakanlık'ın masasındaki tek formül merak konusu oldu.
KİMLER KAPSAMDA?
Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor. Bu şarta bakıldığında 8 Eylül 1999 itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre Eylül 2019'da dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda
Bu tarihten önce sigortalı olan SSK'lıların işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arası prim gününü tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bağ-Kur'lularda da kadınlarda 20 tam yıl çalışma yani 7200 prim gün, erkeklerde 25 tam yıl yani 9000 prim gün gerekiyor.