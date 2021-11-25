43 ve 49 yaşında emekli olabilirsiniz! 3600 günle nasıl emekli olunur, şartlar neler? Erken emeklilik için başvurular...

Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden biri emekli olarak yaşlılığında rahat bir hayat sürmektir. Erken emeklilik için askerlik ve doğum borçlanmalarının yanı sıra bazı durumlarda da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından onay verilebiliyor. Özellikle 3600 günle nasıl emekli olunur, şartlar neler? Sorusunun yanıtı ekonomi gündeminde merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. 43 ve 49 yaşında emeklilik mümkün peki bunun için SGK erken emeklilik amacıyla başvuru şartları nelerdir? İşte konuya dair tüm detaylar!