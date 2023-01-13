43 G 1 alana 2.’si bedava az evvel başladı! Tarım Kredi 13-31 OCAK FİYAT LİSTESİ! En ucuzu 5.90’a satışta! Tavuk, pirinç, yağ, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi indirimler başladı torbasını kapan bu sabah marketlere koşmaya başladı. Ocak ayı sonuna kadar Tarım Kredi'de peynirden et ürünlerine her şey indirimden satılıyor. Alışveriş severler Tarım Kredi indirimli ürünlerini yakından takip ediyor. Yeni yıl indirimiyle tüketicinin beğenisini kazan Tarım Kredi Kooperatif marketleri 2023 yılının ilk kampanyasını başlattı. TK dana kasap sucuk 67.50 TL, TK macar salam 9 TL, TK satır köfte 54.90 TL, E.S.K gövde tavuk 32 TL'den satılıyor. İşte tüm indirim kataloğu...