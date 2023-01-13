43 G 1 alana 2.'si bedava az evvel başladı! Tarım Kredi 13-31 OCAK FİYAT LİSTESİ! En ucuzu 5.90'a satışta! Tavuk, pirinç, yağ, tuvalet kağıdı...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu yayımlandı. 2023 yılının 1. kampanyasını duyuran zincir marketleri 13-31 Ocak fiyat listesini açıkladı. Aktüel ürünler kataloğunda çay, çocuk bezi, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, sabun, maden suyu, bulaşık deterjanı, gofret, peynir, zeytin, tavuk, sucuk, köfte salam, helva, bezelye, ıspanak, ve daha onlarca ürün yer alıyor. En düşük fiyat 5.90 olarak kaydedildi. Kent tofita 43 G 1 alana 2.'si bedava! Tavuk, pirinç, fındık yağı, tuvalet kağıdı...
13.01.2023 11:40 - Son Güncelleme: 13.01.2023 11:41
Tarım Kredi indirimler başladı torbasını kapan bu sabah marketlere koşmaya başladı. Ocak ayı sonuna kadar Tarım Kredi'de peynirden et ürünlerine her şey indirimden satılıyor. Alışveriş severler Tarım Kredi indirimli ürünlerini yakından takip ediyor. Yeni yıl indirimiyle tüketicinin beğenisini kazan Tarım Kredi Kooperatif marketleri 2023 yılının ilk kampanyasını başlattı. TK dana kasap sucuk 67.50 TL, TK macar salam 9 TL, TK satır köfte 54.90 TL, E.S.K gövde tavuk 32 TL'den satılıyor. İşte tüm indirim kataloğu...