43-48-50 yaşında emekliliğe ayrılabilirsiniz! EYT olmadan emeklilik yaşını düşüren püf nokta! 1999 2002 2008'den önce sonra işe girenler! 2-3 yaş kısalıyor...

EYT'den önce emekli olabilirsiniz. Ve belli oldu. Yeni açıklamalar yapıldı. 43 ve 48 yaşında emekli olabilirsiniz. Yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi benzer biçimde şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş geçmişine bakılırsa kimi zaman düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. SGK, ilk sigorta girişi Eylül 1999 döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor. Bu tarihten önce ilk sigorta girişi olanlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı hesaplamalarında ek olarak doğum borçlanması ve askerlik borçlanması hakları da sağlıyor. İşte erken emeklilik şartları...