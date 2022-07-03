43-48-50 yaşında emekliliğe ayrılabilirsiniz! EYT olmadan emeklilik yaşını düşüren püf nokta! 1999 2002 2008'den önce sonra işe girenler! 2-3 yaş kısalıyor...
Erken emeklilik olanağı hakkında aramalar hız kazandı. Buna bakılırsa isteyen 43, 48, 50 yaşlarında emekli olabiliyor. Erken emekliliği mümkün kılan bir yöntem de 'yıpranma payı'. Yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. İlave primler, emeklilik için ihtiyaç duyulan primin erkenden tamamlanmasını sağladığı şeklinde emeklilik yaşını da öne çekiyor. Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 işkolu yararlanıyor. Öte yandan hanımlarda 50 yaş, erkeklerde 55 yaşta emeklilik yolu açık. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte merak edilenler!
EYT'den önce emekli olabilirsiniz. Ve belli oldu. Yeni açıklamalar yapıldı. 43 ve 48 yaşında emekli olabilirsiniz. Yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi benzer biçimde şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş geçmişine bakılırsa kimi zaman düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. SGK, ilk sigorta girişi Eylül 1999 döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor. Bu tarihten önce ilk sigorta girişi olanlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı hesaplamalarında ek olarak doğum borçlanması ve askerlik borçlanması hakları da sağlıyor. İşte erken emeklilik şartları...
3600 günle erken emeklilik formülü! 15 yılda erken emekli olmak isteyenler kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşı doldurduktan sonra emekli olmanın yollarını arıyor.