%42.35 ÜSTÜ ZAM! 1999, 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, Esnaf, 4C, Memur Temmuz 6 AYLIK enflasyon zam farkı!Düğüm çözüldü: 18.5 milyon için hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU!

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz 2022 dönemi için maaşlarına yüzde 42,35 oranında zam aldı.