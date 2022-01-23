42.000 TL karşılıksız destek veriliyor! İlk kez ev alacaklar yaşadı! Konut sahibi olacaklara devletten yardım parası başvuru şartları...
Kirada oturmaktan bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar için devletten yardımlar gelmeye devam ediyor. İlk kez ev alacaklar yaşadı, devletten karşılıksız olarak 42.000 TL para desteği veriliyor. Gündemde yoğun ilgi gören bu konuya ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? 42.000 TL karşılıksız devlet desteği için başvuru şartları neler, kimler yararlanabiliyor? İşte ev hayali kuran yüz binlerce kişinin öğrenmek istediği tüm bilgiler!
23.01.2022 11:58
- Son Güncelleme: 23.01.2022 11:58
2022 yılında ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar devlet tarafından verilen desteklerin neler olduğunu merak ediyor ve yararlanmak istiyor. İlk kez ev alacaklar için 42.000 TL karşılıksız devlet desteği veriliyor ve yararlanmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. 2022 yılı ile birlikte konut hesabı konusunda değişiklikler olacak ve verilen destek miktarlarında da artış olacak. İşte devletin ev alacaklara vereceği karşılıksız konut desteğine ilişkin tüm detaylar!