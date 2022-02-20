42.000 TL hibe desteği anında hesaplarda! İlk evini alacaklar yaşadı, devlet yardımları sürüyor! Hibe desteği başvuru şartları ise…

Konut sahibi olmanın hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar devlet tarafından sağlanan yardımların neler olduğunu da öğrenmek istiyor. Kendi birikimleri yetersiz kalanlar üstüne eklemek ve ilk kez ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için 42.000 TL hibe desteği anında hesaplara hangi şartları taşıyanlara geçeceği merak ediliyor. Hibe desteği başvuru şartlarını haberimizden öğrenerek siz de başvurunuzu yapabilirsiniz.