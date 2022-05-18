420 TL eksik değil! Herhangi bir maaşı olmayana 1.475 TL! 18-25 yaş arası herkes VGM’ye başvurabilir! Milyonlar adeta sıraya girdi...

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gereksinim sahibi ailelere, yetim ve engellilere 1457,07 liralık destek yapıyor. Takviyeden yararlanmak isteyen vatandaşların sosyal teminatı olmaması, rastgele bir kazanç veya aylığı bulunmaması, kazanç getirici taşınır ve taşınmaz mülkü mevcut olmaması ve duruşma kararı veya yasayla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Peki, muhtaç aylığı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!