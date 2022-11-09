42, 43, 44, 52 yaşında SSK, Bağ-Kur, 4C’liye erken emeklilik ve yüksek maaş müjdesi! 15 yıl prim ödemesi yapana aylık müjdesi!

Peki, Bağ-Kur ve başka emeklilere ait ödemeler nasıl şekillenecek? Bir de son zamanlarda sık sık gündeme gelen yüksek maaş müjdesinin ayrıntılarında neler var? İşte bu ve aynısı suallere dair merak edilen tüm ayrıntıların tamamı!