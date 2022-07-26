%41.69’luk artışla 1.788 TL zam farkı! Emekli Sandığı 4C’liye en az 6 bin 78 TL maaş yatıyor! Öğretmen, hemşire, polis, müdür memur emeklisi maaş tablosu!

Temmuz ayı zamlı memur ve emekli memur maaşları için ödemeler merakla bekleniyordu. Arama motorlarında milyonlarca vatandaş emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak sorusuna cevap aramaya başladı. Konu hakkında emeklilerin ödeme takvimi açıklandı! 28 Temmuz'da maaş farkları yatmaya başlıyor. Peki, kim ne kadar maaş farkı alacak? İşte memur emeklisinin maaş takvimi!