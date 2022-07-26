%41.69'luk artışla 1.788 TL zam farkı! Emekli Sandığı 4C'liye en az 6 bin 78 TL maaş yatıyor! Öğretmen, hemşire, polis, müdür memur emeklisi maaş tablosu!
Maaş farkları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Memur emeklilerine Temmuz ayı zam farkları 28 temmuz'da ödenmeye başlanacak. Kimi emekliker 1, kimileri 2 ya da 3 aylık zam farkını ceplerine koyacak. Bu hesaba göre aylık alanlara 1.788 TL, 3 aylık fark alacaklara ise en düşük 5.365 TL ödenecek. Bağ-Kur emeklileri yüzde 42.35 artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını hafta başında almaya başlarken; memur emeklilerine ise zam farkı verilecek. Peki, kim ne kadar alacak? 4C emekli maaş farkı kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler ve hesaplama tablosu haberimizde!
26.07.2022 16:26 - Son Güncelleme: 26.07.2022 16:26
Temmuz ayı zamlı memur ve emekli memur maaşları için ödemeler merakla bekleniyordu. Arama motorlarında milyonlarca vatandaş emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak sorusuna cevap aramaya başladı. Konu hakkında emeklilerin ödeme takvimi açıklandı! 28 Temmuz'da maaş farkları yatmaya başlıyor. Peki, kim ne kadar maaş farkı alacak? İşte memur emeklisinin maaş takvimi!