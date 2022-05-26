%41 zammı tek tek hesapladık! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz Aralık enflasyon zam farkı! 2500, 2700, 3000 lira maaş alan emekliler...

Milyonlarca emekli ve memur için kritik zamanlara girildi. Şimdi yaklaşık 14 milyon emekli ve 4.5 milyon memurun gözü Temmuz zammında. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Esnaf emeklisi, 2000'den önce emekli olan ve SSK'lıların en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de yer alıyor!