%40.75 zammı tek tek hesapladık! Memura 9.016 TL, emekliye 4.936 TL maaş! 2000 öncesi sonrası SSK, Bağkur, esnaf, memur Temmuz Aralık enflasyon zam farkı! 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emekli ve memur için kritik saatlere girildi. Şimdi yaklaşık 14 milyon emekli ve 4.5 milyon memurun gözü Temmuz zammında. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Esnaf emeklisi, 2000'den önce emekli olan ve SSK'lıların en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin. İşte emekli memur meslek meslek maaş hesabı!